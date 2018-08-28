Pendik’te havaya ateş açarak bir çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde havaya ateş açması sonucu yedi yaşındaki Hiranur’un yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

B.B. isimli adam, 21 Ağustos’ta evinin karşındaki parkta oynayan çocuklara “Gürültü yapmayın” demiş, çocukların oynamaya devam etmesinin ardından havaya ateş açmıştı.

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Silahtan çıkan mermi yedi yaşındaki Hiranur Demirci’nin sırtına isabet etmiş, çocuk hastaneye kaldırılmıştı. B.B. ise ifadesi alındıktan sonra mahkemeye bile çıkarılmadan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

DHA’nın haberine göre B.B., hakkında gözaltı kararının çıkarılmasının ardından bugün ikinci kez gözaltına alındı.

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Şüpheli B.B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan B.B. tutuklandı.