Pendik’te araca saldıranlar tutuklandı

Pendik’te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran iki şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, şüphelileri kapıda karşılayan polis amiri görevden alındı.

Fotoğraflar: DHA

Hasan Sel ve Hüseyin Sel, Pendik D-100 Karayolu’nda 6 Temmuz cuma akşamı saat 19:00 civarında içinde yedi aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın bulunduğu otomobilin önünü kesip araca saldırmış ve aynasını kırmıştı.

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Saldırı hakkındaki soruşturma kapsamında Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifadeleri alınmak üzere bugün Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Hasan Sel, ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’; Hüseyin Sel de ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelileri polis merkezinde kapıda karşılayan amir de görevinden alındı.