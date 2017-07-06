Pendik Belediyesi ‘Adalet Yürüyüşü’nü ‘sözde’ buldu: Pazar kurulamayacak

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AKP’li Pendik Belediyesi, 8 Temmuz’da ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle pazar ‘kurulamayacağını’ duyururken, ‘sözde’ ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

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Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Pendik Belediyesi, “Sahil Cumartesi Pazarı sözde adalet yürüyüşünün güvenliği nedeniye 8 Temmuz cumartesi günü kurulamayacaktır” dendi.

Belediyenin internet sitesinde yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Pendikliler,

Yürüyüş yapanlar D100 karayolu ve sahil yolu güzergahını kullanacaklardır.

Provokasyona açık olan bu yürüyüş sebebi ile güvenlik açısından 8 Temmuz Cumartesi günü Sahil Pazarı kurulmayacaktır.

Halkımızın sağduyu içerisinde güvenlik güçlerimizin uyarılarını dikkate almaları yararlarına olacaktır.

Bu çerçevede sahil ve sahil yoluna inen bazı yollar güvenlik amacıyla trafiğe kapatılacaktır.

Pazarcı esnafımız ve halkımızın mağduriyet yaşamaması için bilgilenmesini rica ederiz.”