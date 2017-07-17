PEN’den beş dilde Türkiye bildirisi: OHAL’i sonlandırın, ifade özgürlüğüne sahip çıkın

Uluslararası Yazarlar Derneği (PEN International), Türkiye’de OHAL’in sonlandırılmasını istedi.

PEN’in internet sitesinden yayınlanan ‘Türkiye: İfade Özgürlüğüne Sahip Çık’ başlıklı bildiri, İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve Arapça kaleme alındı.

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Dünya çapından 35 PEN temsilciğinin imzasını taşıyan bildiride, OHAL’in toplumda muhalif sesleri susturduğuna vurgu yapıldı.

Bildirinin tamamı şöyle:

“Bir sene önce bugün, kanlı bir darbe teşebbüsü Türkiye’de iki yüzün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın yaralanmasına sebep oldu. Türk yetkililerin bu trajik olayların sorumlularını işledikleri suçlar için yargılamak sorumluluğu olsa da, OHAL sürecinde yürütmeye koyulan eşi görülmemiş baskılar ve yasaklar geniş bir yelpazeye yayılan muhalif seslerin neredeyse büsbütün susturulması ile sonuçlandı.

Temmuz 2016’dan bu yana 160’dan fazla medya kuruluşu ve yayınevi kapatıldı. 165’in üzerinde gazeteci ve medya çalışanı tutuklu yargılama ile cezaevlerine gönderilmesiyle Türkiye, Çin ve Eritre toplamını da geçerek dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine çevrildi. PEN’in neredeyse 100 yıllık tarihinde hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bu kadar yazarın hapsedildiği kaydedilmedi. 145,000’den fazla kamu personeli ivedilikle işlerinden edilirken 47,000 kişi tutuklu yargılamaya tabi tutularak hapsedildi. Türkiye’nin Kürt popülasyonu Kürt gazetecilerin ve milletvekillerinin tutukluluğuyla, kapatılan Kürtçe medya organları ve seçilmiş yerel temsilcilerin zorunlu değişimiyle bütün bu baskılardan orantısız etkilendi.

Bu istatistikler yalnızca sayılardan çok fazlası. Bu insanlar, Türk yetkililerin eleştiriyi bastırmak ve muhalefeti susturmak için olağanüstü hali suiistimal etmeleri sonucu hayatları alt üst olmuş insanlar.

Darbe teşebbüsünden bir sene sonra, dünyanın dört bir yanındaki PEN Merkezleri ve üyeleri, Türk yetkililere bir an önce bu geniş kapsamlı yasakları ve baskıları durdurmaları, OHAL’i sonlandırmaları ve herhangi bir özgür ve adil toplumun temel taşı olan ifade özgürlüğüne sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyor.”

Metinde, Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement’in şu ifadeleri de yer aldı: “15 Haziran – 9 Temmuz arası süren Adalet Yürüyüşü tarihi bir aydınlık ve cesaret anıydı. Dünya onbinlerce insanın Türkiye’nin özgürlüklerini yeniden kazanmak için Ankara İstanbul arası 450 kilometre yürüyüşünü saygıyla izledi. Türk hükümeti ve yargısının insanların bu cesur adalet çağrısına kulak vermesini umuyoruz.”