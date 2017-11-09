Pence’le görüşen Yıldırım: PYD’ye verilen silahları daha sıkı takip edeceklerini söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’le görüşen Binali Yıldırım, samimi ve verimli bir hava yakalandığını belirterek, Pence’in kendisine ‘PYD’ye verilen silahları daha sıkı takip edeceklerini’ söylediğini aktardı.

Beyaz Saray’da yapılan görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

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NTV’nin aktardığına göre Yıldırım, New York’a dönerken uçakta gazetecilere konuştu.

Başbakan şöyle dedi: “Samimi, dürüst ve verimli bir görüşme oldu. ‘FETÖ konusunda artık somut adım atılmalı’ dedim. En azından Gülen’in faaliyetlerinin kısıtlanmasını istedik. Davaların ilişkileri zehirlemesine izin vermeyelim. Pence ‘ABD vatandaşlarının dava seyrinden tedirginiz’ dedi. İlişkiler için iki güçlü başkanın iradesi şarttır.”

Sarraf davasında elde edilen delillerin ‘hukuki’ olmadığını söylediğini belirten Yıldırım, “‘DEAŞ bitti, YPG-PYD ilişkinizi sonlandırın’ dedim. Pence, ‘PYD’ye verilen silahları daha sıkı takip edeceğiz’ dedi. En kısa sürede Türkiye’ye geleceğini söyledi” diye konuştu

Sorunların anlık çözümü konusunda mutabık kaldıklarını aktaran başbakan sözlerini şöyle bitirdi: “Telefonlarımız, 24 saat karşılıklı ulaşılabilir olacak. Pence’e büyük fotoğrafa bakmamız gerektiğini söyledim.”