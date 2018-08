ABD Başkan Yardımcısı: Yaptırımlar pastör serbest bırakılana kadar sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Türkiye’ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımların pastör Andrew Craig Brunson serbest bırakılana kadar süreceğini açıkladı.

Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “ABD hükümeti Türkiye’ye yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya koydu. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti pastör Brunson’u serbest bırakana ve bu masum inanç adamı ABD’ye dönene kadar sürecek.”

The U.S. government imposed harsh economic sanctions on Turkey and will continue until President Erdogan and the Turkish government release Pastor Brunson and return this innocent man of faith to the U.S. https://t.co/2q1J9YsWfO

— Vice President Mike Pence (@VP) 1 Ağustos 2018