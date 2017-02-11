‘Penaltı kararı yanlıştı’ diyen Advocaat oyuncularına ‘çok sinirli’: Maçı kendi ellerimizle verdik 

Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’nin Holllandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, yeşil-beyazlı ekibe 88’nci dakikada çalınan penaltıda hakem Halil Umut Meler’in hatalı bir karar verdiğini savundu.

‘Hakem bu kararı vermek için bekliyordu’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Kaybettiğimiz iki puanı kendi ellerimizle verdik” diyen Advocaat, şöyle devam etti: “11’e 11 oynarken bile çok daha iyi olan, saha içinde çok daha iyi gözüken taraf bizdik. Yeterince pozisyon da ürettiğimizi düşünüyorum. Ama rakibimiz bir penaltı kazandı ve bana göre de karar yanlıştı. Penaltı değildi. Sanırım hiç kimse bilmiyor bu kuralın nasıl uygulanması gerektiğini. Eğer bir oyuncu kolunu bu şekilde koyduysa, eli vücudunun üzerindeyse ne yapabilir ki zaten başka? Ama hakem bana göre bu kararı vermek için bekliyordu. Bir şey yakalamayı bekliyordu. Onun dışında rakibimizin bir pozisyonu bile yoktu. Kendi oyuncularım ve bu penaltı kararı beni hayal kırıklığına uğrattı.”

‘Oyuncularıma gerçekten çok sinirliyim’

Oyuncuların farklı bir anlayışla oynamaya başlamaları nedeniyle 1-0’ın ardından maçı koparamadıklarını dile getiren Hollandalı teknik direktör, şunları söyledi: “Topla oynamak, pas oyununu gerçekleştirmek yerine topu alıp yürümeye, koşmaya ve bu tarz farklı hareketler yapmaya başladılar. Bazı hamlelerde çok yavaş kaldılar, ağır davrandılar. Ön tarafta ekstra oyuncuyu bulmaya çalışmak yerine bu pasları, hareketleri ağır bir şekilde yaptılar. Kendi oyuncularıma gerçekten çok sinirliyim.”

Takımının şampiyonluk şansının sorulması üzerine, puan anlamında her şeyin mümkün olduğunu belirten Advocaat, “Ama bizim bu akşam bu karşılaşmayı kendi ellerimizle nasıl verdiğimize ve aleyhimize verilen penaltıya bakarsak çok zor gözüküyor” diye konuştu.

‘Sanırım Beşiktaş’ın çok fazla dostu var’

Advocaat, basın toplantısında Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından federasyonun verdiği cezalara dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Ben bu ülkede bir yabancıyım. Ama geçtiğmiz pazar günü oynadığımız karşılaşmanın ardından o kararların neden bu şekilde alındığını gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı buldum o kararları. Sanırım Beşiktaş’ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var. Ben buna yoruyorum. Çünkü başka türlü bir açıklama bulamıyorum.”