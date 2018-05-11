Penaltı itirazı sonrası: Video hakem ilk kez kullanıldı

Türkiye’de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ilk kez Spor Toto 1’inci Lig’in play-off maçında uygulandı.
Süper Lig’e çıkacak son takımı belirlemek için bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Ümraniyespor Kazım Karabekir Stadı’nda karşılaştı.
Maçın 64’üncü dakikasında Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Arda Kardeşler de VAR sisteminden pozisyonun tekrarını izleyerek ev sahibi takım lehine karar verdi.
Mert Nobre penaltıyı gole çevirdi. Maçı 4-3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor kazandı. İkinci maç 15 Mayıs’ta.
Süper Lig’e daha önce Ankaragücü ve Rizespor yükselmişti.