PEN Duygu Asena Ödülü Prof. Ayşe Buğra’ya: ‘İnsanlık, vicdan ve terbiye dersi verdi’

PEN Yazarlar Derneği’nin her yıl verdiği iki ödülden biri olan Duygu Asena Ödülü’ne Prof. Ayşe Buğra layık görüldü.

Dernek açıklamasında, 2021 PEN Duygu Asena Ödülü’nün varlığıyla, çalışmalarıyla, kitaplarıyla, duruşuyla, eğitimci ve bilim insanı kimliğiyle örnek olan Prof. Dr. Buğra’ya verildiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’üne yönelik protestoları eleştirirken, “Osman Kavala denilen, adeta Soros’un temsilcisi kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” diyerek isim vermeden Buğra’yı hedef almıştı.

‘Üniversite kavramının içinin her geçen gün daha da boşaltıldığı, ülkemiz eğitim sisteminde çağdaş ve evrensel değerlerden uzaklaşıldığı, her alanda olduğu gibi akademik bağımsızlığın da baskı ve tehdit altında olduğu, Cumhuriyet ilkelerinden ödün verildiği’ bir dönemde eserleri dünyanın birçok üniversitesinde kaynak olarak kullanılan Buğra’nın yaşadığı tüm güçlüklere, engellere karşın kendini öğrencilerine adamayı, eğitim vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yine bu dönemde siyasi otoritenin hakaret, iftira ve tehditlerine uğramış, hedef gösterilmiş, aşağılanmaya çalışılmıştır. Kişilik haklarına saldırılmış, hem bir Cumhuriyet aydını hem de kadın olarak kendisine bedel ödetilmek istenmiştir. Ayşe Buğra bu saldırılar, bu hoyratlık karşısında her zamanki sağduyulu, alçak gönüllü duruşunu bozmamış, tepkisini, ‘Memleketim için üzüldüm‘ diye göstererek insanlık, vicdan ve terbiye dersi vermiştir.

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Biz PEN Yazarlar Derneği olarak Ayşe Buğra’nın üzüntüsüne katılıyor, ancak kadın olmanın, bilim insanı olmanın onurunu, tüm kadınlar için, kadın özgürlüğü için taşıyan ve bunun ülkeyi de, düşünceyi de özgürleştireceğini bilen onun gibi bir Cumhuriyet kadınımız olduğu için sonsuz bir sevinç duyuyoruz. 2021 PEN Duygu Asena Ödülü’nü kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz.”