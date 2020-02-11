Pele’nin oğlu: Babam destek almadan yürüyemediği için sokağa çıkmaya utanıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin oğlu, kalça protezi takılan babasının destek almadan yürüyemediği, baston kullanmak zorunda kaldığı için sokağa çıkmak istemediğini, utandığını söyledi.

Fotoğraf: www.newscolony.com (arşiv)

Üç kez Dünya Kupası şampiyonluğu gören 79 yaşındaki Pele’nin kendisi gibi futbolcu olan oğlu Edinho Tv Globo’ya konuştu: “Babam destek almadan yürüyemediği için evden çıkmayı reddediyor. Gözlerden uzak olmak istiyor. Sokağa çıkmayı gerektiren hiçbir aktiviteye katılmak istemiyor. Düşünün bir zamanlar kraldı çok etkili bir figürdü ve şimdi destek almadan yürüyemiyor.”

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Oğlunun babasının depresyonda olduğunu söylediği Pele, geçen yıl idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kalça ameliyatından sonra ise tekerlekli iskemleyle görüntülenmişti.

21 yıllık kariyeri boyunca 1281 gol atan Pele, 2015 yılında da prostat ameliyatı olmuştu.