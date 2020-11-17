Pele ve İngiltere kraliçesini ‘öldüren’ Fransa devlet radyosu özür diledi

Fransa devlet radyosu Radio France Internationale (RFI), internet sitesinde, aralarında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth (94) ve Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin (80) de bulunduğu 100’e yakın isim için ölümlerinden sonra yayımlanmak üzere hazırlanan haberleri yanlışlıkla yayımladı.

Fotoğraflar: Wikimdia Commons ve Facebook

Fransız oyuncu Brigitte Bardot (86), İtalyan oyuncu Sophia Loren (86), İran’ın dini lideri Ali Hamaney (81), İskoç teknik direktör Alex Ferguson (78), 90 yaşındaki ABD’li oyuncu Clint Eastwood, Polonyalı yönetmen Roman Polanski (87) ve onlarca başka ismin öldüğünü duyuran kanal özür diledi. Metinler yayından kaldırıldı.

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RFI’nın açıklamasında, “Teknik bir sorun yaşandı. Bizi takip edenlerden ve söz konusu kişiler ve yakınlarından özür diliyoruz” dendi.

Kanal, yalnızca kendi sitelerinde değil, Google ve Yahoo gibi ortak sitelerde de 100’e yakın ‘taslak haber’in yanlışlıkla yayımlandığını bildirdi.

İngitere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için yayımlanan metinde şu ifadeler yer alıyordu: “Birleşik Krallık bu sabaha öksüz uyandı. Buckingham Sarayı Kraliçe 2’nci Elizabeth’in öldüğünü duyurdu. …. nedeniyle hayatını kaybeden Kraliçe 21 Nisan 1929’de 94 yaşına girmişti.”