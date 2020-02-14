Pele: Ben iyiyim merak etmeyin

Oğlu Edinho’nun hafta başında, destek almadan yürüyemediği için sokağa çıkmak istemediğini ve depresyonda olduğunu açıkladığı Brezilyalı futbol efsanesi Pelé, iyi olduğunu ve yoğun günler geçirdiğini söyleyerek hayranlarının kendisini merak etmemesini istedi.

Pelé, kalça ameliyatı sonrasında bir süre tekerlekli iskemle kullanmıştı. Fotoğraf: www.newscolony.com

Edinho, Globo TV’ye, kalça protezi takılan babasının bastonsuz yürüyemediği için sokağa çıkmaktan kaçındığını, insanlardan uzak durduğunu açıklamıştı.

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79 yaşındaki Pelé şunları söyledi: “İyiyim. Fiziksel anlamda bazı kısıtlamalarım var evet ama bunları kabullenmeye başladım. İyi günlerim ve kötü günlerim oluyor. Benim yaşımdaki insanlar için normal bir şey. Günlük yaşamımda her zamanki gibi yoğun bir programım var.”

Brezilya milli takımıyla üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Pelé, futbol kariyeriyle ilgili belgesel çeken Britanyalı bir yönetmenle işbirliği içinde olduğunu da söyledi.