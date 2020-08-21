Pekin’de maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Corona virüsünün çıkış ülkesi Çin’in başkenti Pekin’de maske takma zorunluğunu kaldırdı.

Fotoğraf: Reuters

13 gün üst üste Covid-19 vakası kaydedilmeyen Pekin’de virüse karşı alınan tedbirler biraz daha gevşetildi.

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Başkentteki sağlık yetkilileri, dışarıda maske takma zorunluğunu kaldırma kararı aldı.

Karara rağmen kentteki büyük çoğunluğun maske takmaya devam ettiği belirtildi.

Reuters ajansına konuşan bazı Pekinliler, maske takarak daha güvende hissettiklerini, bazıları da toplum baskısından dolayı maske takmaya devam ettiğini söyledi.

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‘İnsanların korkmasından korkuyorum’

24 yaşındaki Cao, “Bence istediğim zaman maskemi çıkarabilirim ancak diğerlerinin bunu kabul edip etmeyeceğini görmem lazım. Çünkü beni maskesiz gören insanların korkmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı.

İki kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve tedbirlerin ardından büyük oranda hayatın normale döndüğü Pekin’de maske takma zorunluluğu daha önce de bir kez kaldırılmıştı.

Pekin Belediyesi Hastalık Kontrol Merkezi, nisan ayında başkentlilerin maskesiz dışarı çıkabileceğini açıklamış, ancak vaka sayılarının tekrar yükselmesiyle birlikte haziranda karar geri alınmıştı.

Çinli yetkililer beş gündür ülkenin birçok bölgesinde yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

20 Ağustos’ta yurt dışından gelen ve çoğu Çin uyruklu olmayan 22 kişide virüsün saptandığı belirtildi.

Uzmanlar, Çin’in maske takma ve evde karantina gibi kuralları uygulayıp çok sayıda test yaparak salgını kontrol altına almayı başardığını ifade ediyor.

Çin’de salgın başlamasından bu yana 84 bin 917 corona vakası tespit edildi.