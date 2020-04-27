Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek

Corona virüsünün çıkış noktası Çin’in başkenti Pekin’de, büyük ölçüde kontrol altına alınan salgınla müdadele önlemleri kapsamında, toplum içinde ağzını kapamadan öksürmek, hapşırmak gibi ‘gayri medeni’ hareketlere yasak geldi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Kentin yerel yönetimi, dün, hijyenin artırılmasına yönelik yönergede yer alan yeni kuralları açıkladı. Yönergeye gören ağzını kapamadan öksürüp hapşıranlar, aynı tabaktan yemek yiyenler, hastayken maske takmayanlar ve sosyal mesafe için konulan bir metre işaretlerine uymayanlar cezalandırılacak.

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“Bulaşıcı hastalıkları olanlar dürüstçe bildirip test yaptırmalı ve karantinaya alınmalı veya tedavi edilmeli” denen yönergede, yemeklerini paylaşmak isteyenlerin ayrı tabak kullanması, temiz çubuk veya kaşıkla servis etmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, erkeklerin tişörtlerini yukarı çekerek göbeklerini açıkta bıraktığı moda akımı olarak bilinen ‘Pekin Bikinisi’ de yasaklandı.

Yönergede yer alan maddeler 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak.

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Bir canlı hayvan pazarından yayıldığı belirlenen virüs ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Ülkede, 82 bin 830 vaka kayda geçti; 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.