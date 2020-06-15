Pekin’de ‘corona’nın yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte katı önlemler geri geldi

Pekin, art arda ikinci günde corona virüsü vakalarında yüksek artış olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Tekrar baş gösteren salgın, Çin’in başkenti Pekin’in yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çiftlik ürünlerinin yüzde 80’inin tedarik edildiği ana toptan satış pazarı Şinfadi’de görüldü.

Reklam

Pazar kapatıldı, civarda yaşayan on binlerce kişiye virüs testi yapıldı ve pazarı en son ziyaret eden kişileri veya bu kişilerle temas edenleri saptamak için şehir çapında bir seferberlik başlatıldı.

Pekinli yetkililer, dün 36 yeni ‘corona’ vakası olduğunu doğruladı. Bu vaka sayısı, bir önceki günküyle eşit olurken, şehirde mart ayı sonundan beri görülen günlük en yüksek enfeksiyon sayısına ulaşılmış oldu.

Pekin’in batısındaki ve güneybatısındaki bazı mahalleler için risk düzeyi orta seviyeye yükseltildi. Bu bölgede bankaların ve finansal şirketlerin yoğun olarak bulunduğu Finans Sokağı bulunuyor.

Reklam

Pekin’deki yeni vakalarla bağlantılı olarak diğer üç eyaletteki vaka sayılarında da artış görülmesiyle, birçok eyalet lüzum olmadığı sürece başkente seyahat etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı ve Pekin’in riskli bölgelerinden gelen kişiler için tecrit protokolleri uygulamaya başladı.

Şinfadi pazarı, yaklaşık 160 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve binlerce tonluk sebze, meyve ve et Asya’nın en büyük toptan gıda satış merkezi olan bu pazarda satılıyor.