Koca: Pekin’deki Covid-19 alarmı sebebiyle aşıların gelişi bir iki gün ertelenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in başkenti Pekin’deki ‘Covid-19 acil durumu’ sebebiyle ‘gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini ve gelecek olan aşıların bir iki gün gecikeceğini‘ duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Koca, Twitter paylaşımında şunları aktardı: “Pekin’deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.”

Reklam

Acil durum: 800 bin kişiye Covid-19 testi yapılacak

Çin Hükümeti, Pekin’in kuzeydoğusunda bulunan ve Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte acil durum ilan etti.

Acil durum ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı.

Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye Covid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

Reklam

Pekin yönetimi ayrıca, yeni yıl kutlamalarını, şehir dışına yapılacak seyahatleri ve kentte toplu halde yapılan eğlence etkinliklerinin ve dini etkinliklerin iptalini de kararlaştırdı. Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.