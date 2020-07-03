Pekin, seyahat etmek isteyen bazı vatandaşlardan ‘corona’ testi istemeyecek

Çin’in başkenti Pekin’de, bu cumartesi gününden itibaren başkentin dışına seyahat etmek isteyen bazı şehir sakinlerinden ‘corona’ testlerinden negatif sonuç aldıklarına dair beyanda bulunmaları istenmeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Sözcüsü Pan Şuhong, corona virüsü salgınındaki vaka sayısı düşmekte olduğu için, düşük-riskli bölgelerdeki vatandaşların ‘corona’ testlerinden negatif çıktıklarına dair kanıt sunmaları gerekmeyeceğini duyurdu.

Reklam

Pekin’de haziran ortasından beri 331 vaka tespit edildi.

Virüsün yayılmasını engellemek için, yüksek ve orta riskli bölgelerdeki vatandaşların şehri terk etmeleri yasaklanmıştı. Şu ana kadar, düşük riskli bölgelerdeki veya hiç vakaya rastlanmayan yerlerdeki vatandaşların ise Pekin dışına seyahat etmek istedikleri takdirde en az iki hafta süresince corona virüsü testinden negatif çıkmaları gerekiyordu.