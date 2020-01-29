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Pekin büyükelçisi: Virüsün bulaştığı Türk yok, Wuhan’daki 32 kişi tahliye edilecek

Türkiye’nin Çin’in başkenti Pekin’deki büyükelçisi Emin Önen, Çin’deki Türkler arasında ‘corona’ virüsün bulaştığı kimsenin olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

NTV’de canlı yayına katılan Önen, virüsün yayıldığı Çin’in Wuhan kentinde yaşayan 32 Türk vatandaşının tahliyesi için işlemlere başlandığını söyledi.

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Önen şöyle konuştu:

“Ölüm sayısı 106’ya ulaştı. Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan’da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye’ye getirilecek. Türkiye’ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan, bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok.” 

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İstanbul Havalimanı’nda ise ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı.

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