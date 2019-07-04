‘Pekin bikinisi’ne yasak geldi!

Çin’in Şantung eyaletindeki Jinan kentinde sıcak yaz günlerinde erkeklerin atletlerini göbeklerini açıkta bırakacak biçimde yukarı kaldırarak serinlemesi, bir başka deyişle ‘Pekin bikinisi’ yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’da yer alan habere göre karar vatandaşların şikayetleri üzerine, ‘medeni olmaması‘ ve ‘kentin imajını zedelediği’ gerekçesiyle alındı.

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Çin’de tişörtlerini yukarı kıvırmış veya tamamen üstsüz gezen orta yaşlı adamları kamusal alanda keyif yaparken görmek neredeyse sıradan bir görüntü.

Bu nedenle yeni düzenleme sosyal medyada bazı kesimlerce ‘Vur dedik öldürdün’ diye yorumlanmış. Bir kulllanıcı, “Tişörtsüz gezmenin karbon emisyonu klima kullanmaktan çok daha az” diye yazmış.

‘Medeni ol, göbeğini açma’ diye eğitim filmi hazırlayan kent bile var

Bu konu Çin’de ilk kez gündeme gelmiyor. Mayıs ayında da Pekin’e yakın bir sahil kentinde bir adam süpermarkete üstsüz gitmesi nedeniyle 7 dolar cezaya çarptırılmıştı. Hebei kentinde yerel otoriteler bu konuda o kadar hassasmış ki erkeklerin kamusal alanda tişörtsüz gezmemesi için bir kampanya başlatmış ve bir eğitim videosu bile çekmişler.

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Bu reklam filminde bir kadın sevgilisini sahilde arkadaşlarıyla kağıt oynayan babasıyla tanıştırıyor. Erkek arkadaşı, kadını kenara çekip “Baban bu mu? Ne kadar medeniyetsizmiş!” diyor. Buna benzer birkaç durumun ardından baba artık kamusal alanda şapkası ve tişörtüyle oturuyor.