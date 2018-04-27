Peker’in avukatı: ‘Kanlarında duş alacağız’ ifadesini gerçek anlamda kullanmadı

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‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açılan davada karar gelecek duruşma çıkacak. Peker’in avukatı, tehdit ifadelerinin gerçek anlamda kullanılmadığını söyledi.

Peker, Ocak 2016’da güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bitmesini talep edip bildiri yayınlayan 1100’ün üzerindeki akademisyeni “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” sözleriyle tehdit etmişti.

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Peker hakkında ‘tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından toplam bir yıl dört buçuk aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘Hakkımız engellendi’

İstanbul Anadolu 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Peker katılmadı. Taraf avukatları duruşmaya gitti.

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Müşteki akademisyenlerin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, sanığın beyanlarının celse arası alındığını hatırlatarak “CMK 202’nci maddesi, yüz yüzelik ilkesini ve doğrudan soru sorma yetkisini içermektedir. Sanığın yokluğumuzda dinlenmiş olması, sanığın celse arası dinlenmiş olması bu hukuki hakkımızın kullanılmasını engellemiştir. Bu durum adil yargılama hakkının ihlali niteliğindedir” dedi.

Peker’in avukatlarının beyan dilekçelerinde müvekkillerinin ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını hatırlatan Eyüboğlu, “Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında gerekse Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında ırkçılık ve şiddet içeren ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Esasa yönelik beyan kapsamında ‘Kanlarıyla duş alacağız’ ifadesinin makul gösterilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

‘Gerçek anlamda kullanılmadı’

Peker’in avukatı Turgay Özdoğan da müştekiler tarafından imzalanan bildirgesinin içeriğinde ‘bir kısım terör örgütleri lehine övücü ifadeler bulunduğunu’ iddia etti.

Avukat şunları söyledi: “Müvekkilim bu bildirgenin içeriğine tepki olarak söz konusu yazıyı ele almıştır. Bu örgütlere destek verilmemesi gerektiğini dile getirerek devletin ortadan kalkması halinde olası durumlara vurgu yapmıştır. Ve bu olası durumları uyarı mahiyetinde dile getirmiştir. Bu kapsamda müvekkilimin, ‘Kanlarında duş alacağız’ ifadesini esasında gerçek anlamda kullanmadığı, müştekilerin kanlarıyla duş alıp fiilen böyle bir durumu gerçekleştireceğini kast etmediği açıktır.”

Sanık avukatlarına esas hakkında yazılı beyanda bulunmaları için bir dahaki duruşmaya kadar süre verilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.