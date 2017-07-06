Peker, ‘Adalet Yürüyüşü’nde ‘oyuna gelmeyecek’: Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili ‘oyunun bir parçası olmayacaklarını’ belirterek ‘sabır’ tavsiyesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

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‘Adalet Yürüyüşü’nün 22’nci gününü geride bırakırken, Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

‘Kini eriterek…’

Daha önce sıklıkla tehditler savunmasıyla bilinen Peker, kişisel internet sitesinden yürüyüşle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde hem Türkiye’de hem Ortadoğu’da hem de dünyadaki hareketliliğin ve tansiyonun arttığını ifade eden Peker, ‘bazı siyasi parti liderlerinin kendilerince iyi niyetle başlattıklarını söyledikleri sözde adalet yürüyüşleri’nin ‘yüce milletin sağduyusu’ysa sorun çıkmadan tamamlanacağını dile getirdi.

Peker, şöyle devam etti: “Bazı sıcak kanlı arkadaşlarımızın sosyal medyada yazdıkları sert tepki gösterilmesi yönündeki sözlerini okuyunca gerçekten üzülüyorum. Vatanseverlik gerektiğinde ülke için şehit olmayı gerektirir. Ancak vatanseverliğin en zor boyutu içindeki siniri, nefreti, kini eriterek sabredebilmeyi başarmaktır. Daha önce birçok kez söylediğim gibi gerekirse ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız. Ancak bizi düşürmek istedikleri oyunun bir parçası olmayacağız. Türk-İslam davasına inanan dava adamları yüce Allah’ın yazdığının haricinde hiçbir gücün yazdığı senaryonun parçası olmayacaklardır. Sabretmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz. Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz.”

Savcılara çattı, ‘edebinden sustu’

Daha önce ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan ‘sözde akademisyenlere’ yönelik “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” dediği için 11,5 yıla kadar hapis cezası istendiğini hatırlatan Peker, İsviçre meclisi önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankart için İsviçre’nin dava açmadığını kaydetti.

Almanya’da da “Tayyip Erdoğan’ı öldürürsen bu araba senin” yazılı pankart açanlara işlem yapılmadığı belirten Peker, şunları kaydetti: “Çok merak ediyorum, ülkemizin vatandaşlarından biri Alman başbakanı için aynı benzerlikte bir pankart assa bizim basın, savcılarımız acaba ne yaparlar. Siz zahmet etmeyin, ben size hemen söyleyeyim; yabancı bir devletin başkanına saygısızlık yapıldı diye hakkında en az 11,5 sene hapis cezası istenen dava açarlar. (örnekleri mevcut) Türkiye Cumhuriyet devletinde mesleğinin önüne cumhuriyet yazısı eklenen tek meslek kuruluşu savcılık makamıdır. Sayın savcılarımızın bunu devamlı olarak hatırlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halen daha bazılarının gözündeki ülkemizle ilgili müstemleke devlet görüntüsünün ancak bu şekilde yıkılabileceğini inanıyorum. Ayrıca misilleme olsun diye Alman devlet başkanı Merkel’le ilgili çok şeyler söylemek istesem de yaşı küçük kardeşlerim tarafından da bu yazıların okunduğunu bildiğim için edebim gereği susuyorum. Bir umuttur yaşamak.”