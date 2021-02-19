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Yaramazlara biraz batar!

Pekcan: Ciro kaybı desteği başvuruları 31 Mart’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir”

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