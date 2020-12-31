Sen misin ‘Cendere’yi anlatan: Pehlivan ve Terkoğlu’na 158 yıl hapis talebi

‘Metastaz 2: Cendere’ kitabından dolayı açılan 14 ayrı soruşturmada, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için toplamda 158 yıl hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Twitter

Odatv’nin haberine göre kitaba açılan tüm davaların şikayetçileri üç isimden oluşuyor: Avukatlar Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal ve savcı Gürkan Kütük.

Reklam

İki gazeteci, iki avukatın dört ayrı savcıya yaptığı şikayetler nedeniyle geçtiğimiz salı günü 14 ayrı soruşturmada ifade verdi. Kitaptan ve kitap hakkındaki haberlerden, yazılardan, televizyon programlarından yapılan şikayetler nedeniyle Terkoğlu hakkında 95 yıla kadar, Pehlivan hakkında 63 yıla kadar, toplamda 158 yıl hapis cezası istendi.

Ayrıca hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) soruşturma yürüttüğü savcı Gürkan Kütük’ün ve yine iki avukatın şikayetleri nedeniyle sekiz ayrı manevi tazminat davası da açıldığı öğrenildi. İki avukat, cumhurbaşkanının yanısıra, Fettah Tamince gibi FETÖ davalarından soruşturulan isimlerin avukatlığını yapmasıyla ‘Metastaz’ kitabına da konu olmuştu.

Soruşturma kapsamında iki gazetecinin avukatlığını yapan Ruşen Gültekin odatv’ye şunları söyledi:

Reklam

“30 Aralık 2020 günü, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile birlikte yazmış oldukları ‘Metastaz 2:Cendere’ isimli kitap ile ilgili onlara gelen çağrı kağıdı gereğince, iki dosya olarak düşündüğümüz savcılık şikayetlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı’na gittik.

Basın suçları soruşturma bürosuna ifade vermek için gittiğimizde dört farklı savcıdan toplam 14 adet soruşturma başlatıldığını ve bu dosyalar için de beklendiğimizi görünce çok şaşırdık. Müvekkiller Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile iki dosya için gittiğimiz basın bürosundan toplam da 28 (14 farklı dosya) kez ifade vererek ayrılarak basın özgürlüğü kapsamında tarihi bir güne şahit olduk. Yine tarafımıza gelen tebligatlara göre kitap nedeniyle sekiz farklı manevi tazminat açıldığını da öğrendik.

İstenen ceza miktarları verilen suç duyurularının birbirinin aynısı olması gözetildiğinde, bu suç duyurularının aslında basın özgürlüğünü kullanılmaz hale getirdiği açıktır. Bu şekilde onlarca yıl hapis istemli suç duyuruları yapılması hiç kuşkusuz hak arama hürriyetinin kötüye kullanılmasıdır.

Basın savcılığında da belirttiğimiz üzere, aslında yapılması gereken ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü kapsamında bu kitabı yazan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın değil; kitaptaki iddiaların soruşturulması ve yüce Türk adaleti önünde şeffaf bir yargılama ile açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.”

‘FETÖ nedeniyle hedef seçildik’

İki gazeteci ise sundukları yazılı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“2010 yılının Şubat ayında bugün FETÖ firarisi olan Savcı Zekeriya Öz tarafından tutuklamaya sevk edildik, FETÖ’cü hakimler tarafından tutuklandık. İddianamemizi FETÖ firarisi Cihan Kansız yazdı. 19 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldık. Aynı dönemde cezaevinde Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy gibi diğer FETÖ kumpaslarından hapis yatanlar vardı.

Ne onları mahkemede savunanlar arasında ne de cezaevine ziyaret edenler arasında şikayetçi Mustafa Doğan İnal’ı ve Ahmet Özel’i gördük. Göreni de hiç görmedik. Kendileri FETÖ’nün yargıda cirit attığı dönemde neredeydi, biz bilmiyoruz.

Öte yandan, biraz önce söylediğim gibi biz FETÖ kumpasıyla tutuklandık. Kendilerinin FETÖ’nün kumpasına uğramış olmamız nedeniyle bizi özel olarak hedef seçtiğini düşünüyoruz. Bu konuda katıldığımız her televizyon programına, yazdığım her yazıya dava açıyor olması bu hedef seçmenin sistematik hale geldiğini gösteriyor. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz yılmayacağız. Derdimiz; savcılar ve hakimler bu işlere alet edilmesin.”

‘Cendere’de neler var?

Kitabın tanıtım bülteni şöyle:

“CHP’li Belediye Başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu için yapılan ahlaksız teklifin arkasında hangi AKP’li Bakan vardı?

Pelikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi?

Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor?Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi?

Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı?

Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi?

Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu?

Yargıdaki Pelikan-Hakyol mücadelesinin perde arkasında ne vardı?

FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu?

AKP’li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne?

Diyanet’in gizli tarikatlar raporu nasıl sızdı?

Öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattı?

15 Temmuz raporu aslında neden basılmadı?

Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette hangi kapıları açıyor?

Erdoğan’ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi?

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi belgeliyor. ‘Metastaz 2: CENDERE’ çarpıcı bir gazetecilik araştırması olarak tarihe geçecek.”