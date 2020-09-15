Pegasus’un yolcu sayısı yüzde 45 düştü

Covid-19’un yarattığı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle Pegasus’un yolcu sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 düşüşle 1 milyon 660 bine geriledi.

Fotoğraf: flypgs.com

Pegasus’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği ocak-ağustos trafik sonuçlarına göre doluluk oranı ağustosta 14.5 puan düşüşle yüzde 77.6 oldu.

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Yolcu sayısı ocak-ağustos döneminde yüzde 54 gerileyerek 9.3 milyon olurken, doluluk oranı da aynı dönemde 5.4 puan inerek yüzde 83’e geriledi.

THY’de yüzde 64 düşüş

Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.6 düşerken doluluk oranı da 17.2 puan gerilemişti.