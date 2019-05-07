Pegasus’tan 23 Haziran için kesintisiz iade ve iptal hakkı

Pegasus Hava Yolları, 23 Haziran’da gerçekleşecek ikinci İstanbul seçimleri nedeniyle değiştirilmek veya iptal etmek istenen uçuşlarda yolcularına kesintisiz iade ve iptal hakkı verileceğini açıkladı.

+Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Reklam

— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 7, 2019

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: “6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.”

Henüz bir açıklama yapmayan Türk Hava Yolları’nın ve diğer özel havayolu şirketlerinin geçmişte olduğu gibi yolcularına kesintisiz iptal ve iade hakkı tanıması bekleniyor.