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Yaramazlara biraz batar!

Pegasus uçağının kaptan pilotunun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti

İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 5 Şubat’ta pistten çıkan uçağın, üç kişinin ölümüne 180 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. 14 Şubat’ta ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylemişti.

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Kara kutu kayıtlarına göre pilot hatasının düşük seviyede olduğunun saptandığı, pistteki hata ve eksiklere işaret edildiği belirtilmişti. 24 Şubat’ta tutuklanan Arslan, ifadesinde, uçağın pistten çıkmasına neden olarak ‘pistteki tekerlek izlerinin temizlenmemesi’ni göstermişti.

‘Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklanan Arslan’ın avukatı Melih İhsan Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu dilekçeyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

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