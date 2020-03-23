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Yaramazlara biraz batar!

Pegasus uçağının kaptan pilotuna ev hapsi şartıyla tahliye

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi. İstanbul Anadolu başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

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14 Şubat’ta ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylemişti. Kaptan pilot Mahmut Arslan, 24 Şubat’ta ‘taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklanmıştı.

11 Mart’ta açıklanan ön raporda pilotun geç fren yaptığı, kulenin bilgileri İngilizce yerine Türkçe verildiği belirtilmişti.

Avukatı Melih İhsan Şahin, 3 Mart’ta, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu dilekçeyle tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

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Aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan’ın konutunu terk etmeme kararı verdi. 

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