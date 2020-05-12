Pegasus üç ayda 400 milyon lira zarar etti

Havayolu şirketi Pegasus, bu yılın ilk üç ayında 401.5 milyon lira zarar etti.

Fotoğraf: flypgs.com

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamasında, toplam satış gelirinin geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 6.4 artarak 1.88 milyar lira olduğu belirtildi.

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Şirket geçen sene ilk çeyrekte de finansman giderlerinin etkisiyle 214 milyon lira zarar açıklamıştı. Geçen mart ayında ise yolcu sayısı önceki yıla göre yüzde 44.1 azalmıştı.

Sefer iptalleri

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinden önce, ocak ayında virüsün kaynağı Çin’in Wuhan kentine uçuşları durdurmuştu. Uçuş yasakları, kademeli olarak birçok ülke için alınmıştı.

Pegasus, ilk olarak 30 Nisan’a kadar seferlerini iptal ettiğini duyurmuş, daha sonra süreyi 15 Mayıs’a kadar uzatmıştı.