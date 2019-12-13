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Yaramazlara biraz batar!

Pegasus, Türkiye’de BM sözleşmesini imzalayan ilk havayolu şirketi oldu

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler (BM) ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu.

Fotoğraf: DHA

Pegasus, sözleşme kapsamında insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında ’10 İlke’ye uyacağını taahhüt etti. BM’nin sözleşmesindeki 10 ilke şöyle:

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  • insan haklarını desteklemek ve saygı duymak
  • insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamak
  • çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemek
  • zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son vermek
  • her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son vermek
  • işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son vermek
  • çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemek
  • çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermek
  • çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemek
  • rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmak

‘Sözleşmeye imza atan ilk havayolu olmaktan gururluyuz’

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları. Biz Pegasus Hava Yolları olarak, Birleşmiş Milletler ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke’ye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.”

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