Pegasus, İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurdu

Pegasus Havayolları yeni tip corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pegasus’un yazılı açıklaması şöyle: “Koronavirüs nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz.”

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Türk Hava Yolları da (THY) İtalya’da görülen corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart tarihinde bazı İtalya seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıklamıştı.