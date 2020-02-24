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Yaramazlara biraz batar!

Pegasus, İran uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları, ‘corona’ virüsü tedbirleri kapsamında İran uçuşlarını 11 Mart’a kadar durdurma kararı aldı.

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “İran’da corona virüsünün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız. Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir.”

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