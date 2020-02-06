Pegasus hisseleri dünkü kazanın ardından sert düşüşte

Pegasus Havayolları hisseleri, dün bir uçağının iniş sonrası pistten çıkması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sert düşüşte.

Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün (5 Şubat) akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarken, üç kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve altı mürettebat yaralanmıştı.

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Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6.56 düşüşle açıldıktan sonra saat 10:03’te yüzde 4.88 kayıpla 71.1 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1 artıda.

Pegasus yetkilileri bugün saat 13:00’te basın toplantısı düzenleyecek.