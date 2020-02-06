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Yaramazlara biraz batar!

Pegasus hisseleri dünkü kazanın ardından sert düşüşte

Pegasus Havayolları hisseleri, dün bir uçağının iniş sonrası pistten çıkması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sert düşüşte.

Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün (5 Şubat) akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarken, üç kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve altı mürettebat yaralanmıştı.

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Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6.56 düşüşle açıldıktan sonra saat 10:03’te yüzde 4.88 kayıpla 71.1 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1 artıda.

Pegasus yetkilileri bugün saat 13:00’te basın toplantısı düzenleyecek.

Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı; üç kişi hayatını kaybetti

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