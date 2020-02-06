Pegasus genel müdürü: Kara kutular deşifre ediliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak üzere İzmir’den havalanan Pegasus Hava Yolları’na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Şirketin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksek. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Pegasus’a ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıkıp parçalanmış, üç kişi hayatını kaybetmiş, 179 kişi yaralanmıştı.

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Dün gece 02:00 gibi kara kutuların alındığını ve deşifre çalışmalarının başlatıldığını belirten Nane, “Pegasus ekiplerimiz sürekli vefat eden ailelerimizin, hastanedeki yaralılarımızı kontrol etmektedir ve 24 saat mantığıyla çalışmaktadır” diye konuştu.

Uçakların 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklar olduğunu söyleyen Nane, “Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz” dedi.