Pegasus CEO’su: Havacılıkta birleşme ve devletleştirme kaçınılmaz

Mayıs sonunda uçuşlara yeniden başlamayı planlayan Pegasus Hava Yolları’nın CEO’su Mehmet Nane, havacılık sektöründe corona virüsü salgını sonrası yeni dönemde ‘birleşmelerin ve devletleştirmelerin kaçınılmaz olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: flypgs.com

BBC Türkçe’ye konuşan Nane, olumsuz öngörülerin aksine, 2019 yılı rakamlarına, 2021 yılı mayıs ayında ulaşılabileceğini söyledi.

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Nane, sektörde olası ‘birleşme ve devletleştirme’ senaryolarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bu noktada baktığımızda, güncel uygulamalar bize, birleşmelerin kaçınılmaz olduğunu, devletleştirmelerin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Mesela baktığımızda, İtalya devleti, Alitalia’nın devletleşmesini sağladı. Eş zamanlı olarak Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de kurumlar devlete kredi ve kaynak başvurusunda bulundu. Ve bu yaptıkları başvurunun bir kısmı o şirketlerin devletleşmesi ya da kısmi devletleşmesi, devletin belli bir hisseye sahip olması ve yönetim kurulunda temsil edilmesi yolunda gerçekleşecek.

‘Kaçınılmaz’

O yüzden önümüzdeki döneme baktığımızda, gelişmelerin seyri konsolidasyonların, bu tür birleşmelerin ve devletleşmelerin kaçınılmaz olduğunu bize gösteriyor. Bizim özelimize geldiğimizde henüz yönetim kurulu tarafından alınmış böyle bir karar olmadığı için biz de kamuoyuyla böyle bir karar paylaşmadığımız için şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Olursa tabii ki ilk etapta bunu kamuoyuyla paylaşırız.”

İşten çıkarmalar

Pegasus’ta işten çıkarma olup olmayacağı da sorulan Nane, henüz önlerini göremediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Hali hazırda baktığımızda, ne zaman uçacağımız, nasıl uçacağımız, hangi şartlarda uçacağımız ve hangi dolulukta uçacağımız… Tüm bunlar senaryo analizinin ötesine geçmediği için, biz gerçekleşme olduktan sonra öngörümüzü vermeyi planlıyoruz. Bu nedenle de sizin bu sorunuza cevap veremeden geçmek zorunda kalacağım, çünkü gerçekten bu süreci görmemiz, yaşamamız gerekiyor.”

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Pegasus, bu yılın ilk üç ayında 401.5 milyon lira zarar ettiğini duyurmuştu.