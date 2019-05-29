Pedofiliyle suçlanan yazar Abdullah Şevki salıverildi

‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma açılan Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şevki ile birlikte gözaltına alınan kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da serbest bırakıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kitaptaki ifadelere, sosyal medyada da tepki gösterilmişti.