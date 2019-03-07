Pedofili yükselişte: 11 yaş altı kızlara cinsel taciz dört yılda iki katına çıktı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2014-2017 yıllarında kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 67 artarken, 11 yaş altı kız çocuklarına yönelik cinsel saldırılar neredeyse ikiye katlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi İçişleri Bakanlığı kayıtlarında cinsel şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerine yansıyan vakaları analiz etti.

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‘Kadına Yönelik Şiddetin Karanlık Yüzü’ başlıklı analize göre Türkiye’de 2014-2017 yıllarında 51 bin 748 kız çocuğu cinsel şiddete maruz kaldı. Uyuşturucu mağduru kız çocuklarının sayısı yüzde 79, yaralama mağduru kız çocuklarının sayısı yüzde 6 arttı.

2014-2017 yılları resmi verilerinden derlenen analizin öne çıkan diğer bulguları ise şöyle:

Cinsel şiddet vakalarındaki artış verileri, eril şiddetin en çok 11 yaşından küçük kız çocuklarını hedef aldığını gösteriyor.

2014 yılında cinsel şiddet nedeniyle mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine gelen 1,304 kız çocuğu varken, bu rakam 2017 yılında yüzde 96 artışla 2 bin 536’ya yükseldi. Bu sürede toplam 7 bin 797 kız çocuğu cinsel şiddet mağduru oldu.

12-14 yaşları arasında cinsel şiddete maruz kalan kız çocuklarının sayısı ise 12 bin 616’ya yükseldi. Güvenlik birimine cinsel şiddet nedeniyle getirilen kız çocuklarının yüzde 24’ünü bu yaş grubu oluşturuyor. Bu yaş grubundaki cinsel şiddet vakaları ise yüzde 24 arttı.

Mağdur çocukların yüzde 61’i 15 yaşından büyük. Eril şiddetten en çok 15-17 yaş grubuna mensup kız çocukları etkileniyor. 2014’te cinsel şiddete maruz kalan 15-17 yaşlarındaki kız çocuğu sayısı 6 bin 91’ken, bu rakam 2017’de 9 bin 586’ya yükseldi. Bu yaş grubunda cinsel şiddet vakaları yüzde 36 arttı.

110 bin kız çocuğu fiziksel şiddet gördü

Aynı dönemde 110 bin kız çocuğu ise fiziksel şiddet mağduru olarak güvenlik birimlerine başvurdu. Bu vakalarda yüzde 6’lık bir artış gözlemlendi.

Fiziksel şiddet gören kız çocuklarının yüzde 32’si 11 yaşından küçük.

Yaralama mağduru olarak güvenlik birimlerine getirilen 11 yaşından küçük kız çocuğu sayısı yüzde 9.4 artışla 35 bin 542’ye ulaştı.

Acilen kadın bakanlığı kurulmalı

İlgezdi, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin toplumsal bir hastalık boyutunda yayıldığını belirterek değerlendirmeleri yaptı:

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“Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet küresel bir sorun. Bu bilinen bir gerçek. Ancak ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının aynı zamanda ahlaki açıdan da hor görülmeleri, eril şiddeti meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanılıyor. Şiddet kentlerden kırsala doğru bulaşıcı bir hastalık gibi giderek yaygınlaşıyor. Öyle ki, şiddet kavramı karşımıza çoğunlukla fiziksel şiddet olarak çıkıyor.



Bakın kadına yönelik şiddet bin yıllardır güç ve kontrol konusuyla doğrudan bağlantılı. Siyaset eril dili kutsadıkça ve güçlendirdikçe kadınlar ve çocuklar giderek daha savunmasız bırakılıyorlar. Erkek egemen bir dünyada kadınların tek çıkış yolu yaşamın bütün alanlarında örgütlü ve bilinçli şekilde ortaklaşmalarıdır. Bunun için Türkiye’de ‘kadın’ konusu sadece aile formunda ele alınmamalı, ortak bir akıl ve dahası ortak bir dil oluşturulması için Kadın Bakanlığı acilen kurulmalıdır.”