PCR testi negatif çıkan hastanın beyin omurilik sıvısında ‘corona’ bulundu

Türkiye’de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında corona virüsü tespit edildi. Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye olumlu cevap veren Burakhan Sönmez (25) yoğun bakımdan çıktı. Doç. Dr. Melda Türkoğlu, “Bu hasta literatürde de bir iki vakadan biri. O nedenle biz bunu vaka olarak dünya literatürüne bildireceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hasta kabul bölümünde çalışan epilepsi hastası Burakhan Sönmez, geçen hafta evinde bulunduğu sırada nöbet geçirerek yere düştü. Sönmez, ailesi tarafından Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sönmez’de yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine Sönmez’e boğazdan alınan örnekle PCR testi uygulandı.

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Test sonucu negatif çıkmasına rağmen, Sönmez’in nöbet geçirmesi sırasında yere düşmesi nedeniyle beyin tomografisi çekilerek, beyin omurilik sıvısından örnek alındı. Yapılan tetkiklerde beyin omurilik sıvısında corona virüsü tespit edildi. Sönmez, bunun üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu cevap veren Sönmez, üç gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

‘Dünya literatürüne bildireceğiz’

Sönmez’in tedavi sürecini yürüten Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Türkoğlu, corona virüsünün üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs gibi görünmesine rağmen tüm vücudu etkileyen multisistemik bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Hastanın nörolojik şikayetleri olduğunu ve nöbet geçirerek hastaneye geldiğini anlatan Doç.Dr. Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

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“Yaptığımız beyin omurilik sıvısı incelemesinde mikrobiyolojik olarak bunu gösterdik. Türkiye’de böyle başka bir vaka duymadık, bu ilk gibi. Bu hasta literatürde de bir iki vakadan biri. O nedenle biz de bunu vaka olarak dünya literatürüne bildireceğiz. Olumlu giden bir süreci oldu. Bunu da dünyayla paylaşmanın bu konudaki bilgiyi artıracağını düşünüyoruz.”

Corona virüsünün pek çok organı etkileyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Türkoğlu, “Özellikle bu hastalarda ‘sitokin fırtınası’ dediğimiz vücudun kendi bağışıklık cevabının çok yoğun olması çok daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu ‘sitokin fırtınası’ dediğimiz şey solunum enfeksiyonu gibi görünen enfeksiyonla karaciğeri, kalbi, böbrekleri, kasları bütün vücudu etkileyen bir hastalığa dönüşüyor” dedi.

‘Sıkıntısı yoktu’

Kardeşinin durumunun şu anda gayet iyi olduğunu dile getiren Çağrı Sönmez ise şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşimde corona virüsü belirtileri yoktu. Ancak biraz ateşi vardı. Öksürük veya solunum yoluyla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Ateşini düşüremedikleri için doktorlarımız bu virüsten şüphelendi. Kendisi epilepsi hastası olduğu için omurilik sıvısına bakıldı. Biz kullandığı ilaçlardan zannediyorduk; ama sonra tekrar test yaptılar. Ciğerlerinde bir şey çıkmayınca omurilik sıvısına baktılar. Omurilik sıvısında Covid-19 pozitif çıktı. Şu an durumu gayet iyi.”