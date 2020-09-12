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Yaramazlara biraz batar!

PCR testi negatif çıkan Böcek’in eski eşi: 30 yıl önce sen beni ayağa kaldırdın; şimdi sıra sende

Özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören, dün makineye bağlı olduğu açıklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Fotoğraf: DHA

Belediyenin sosyal medya hesaplarından, Böcek’in sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı: “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır.” 

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Eski eşten duygusal paylaşım

Böcek’in tedavisi boyunca oğlu Gökhan’ın yanından ayrılmayan eski eşi Havva Minta ise duygusal bir paylaşım yaptı: “30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle.”

30 yıl önce Minta’nın, Böcek’le nişanlıyken, düğün hazırlıklarını tamamlamak için babasıyla alışverişe gittiği sırada trafik kazası geçirdiği ve tedavi gördüğü sırada Böcek’ten büyük destek gördüğü belirtildi.

Evliyken kanser tedavisi gören Minta ve Böcek ayrılık kararı aldı ancak oğulları için dost kaldı.

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