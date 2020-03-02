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Yaramazlara biraz batar!

Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçisine kapatıldı

Yunanistan’a geçmek isteyenlerin akın ettiği Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçişine kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Avrupa’ya gitmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan sığınmacıların Edirne’ye gidişi devam ederken jandarma ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, öğlen saatlerinde 1 kilometre mesafedeki kontrol noktasında önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Market alışverişi için Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden ayrılıp tekrar dönen göçmenlerin ise geçişine izin verildi. Bazı göçmenler tarlalardan geçerek Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmaya çalışıyor.

Yunan askerleri Kastanies Sınır Kapısı’nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için binlerce sığınmacı tampon bölgede bekliyor. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sığınmacılara Yunan askerleri zaman zaman biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulunuyor.

Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacıların Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. Aadından başta Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa’ya geçiş noktalarında sığınmacı gruplar toplanmaya başlamıştı.

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