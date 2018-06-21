Pazarda yurttaşın üzerine yürüyen AKP adayı: Şunu aldırayım buradan, şerefsiz

AKP Muğla 1’nci sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir, “Ülkeyi bu hale siz getirdiniz” diyen bir yurttaşın üzerine yürüdü: “Saygısız köpek. Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini şerefsiz!”

Sözcü’de yer alan habere göre, seçim çalışmalarının sürdüren Demir,Milas’taki Güllük pazarında bir yurttaşın “Ülkeyi bu hale siz getirdiniz” sözleri üzerine yolundan döndü.

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“Saygısız köpek” diyerek yurttaşın üzerine yürüyen Demir, “Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini, şerefsiz!” diye bağırdı.

Demir, yanındaki partililer tarafından sakinleştirilip pazardan uzaklaştırıldı.