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Pazarda domates-biber satarken ByLock’tan gözaltı: Sebzemi ne yapayım?

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Aksaray’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında hakkında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 27 kişiden biri, pazarda sebze satan bir kadın çıktı. Gülen D., pazar yerinde polisleri görünce şaşkınlığa uğradı.

Fotoğraflar: DHA

Aksaray başsavcılığı, darbe girişimi kapsamında Aksaray merkezli dokuz ilde soruşturma başlattı. Cemaat üyelerinin haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen 27 kişinin yakalanması için bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı.

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Baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D. ise operasyonu rutin bir haber olmaktan çıkardı.

Pazar yerinde domates-biber satarken polisi karşısında görüp gözaltına alınacağını öğrenen Gülen D. şoka uğradı. Gülen D., “Beni neden gözaltına alıyorsunuz. Yanlış olmasın. Benim kimseyle alıp-veremediğim yok. Ben sebzemi ne yapacağım. Ne zaman çıkarım’’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahkeme kararıyla gözaltına alınan Gülen D. ve diğer şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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