Pazar tezgahının altına bırakılan yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde pazarcılık yapan 29 yaşındaki H. D., doğurduğu erkek bebeği tezgahının altına bıraktı. Bebek, onu fark eden pazarcılar tarafından kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. H.D., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Cuma Pazarı’nın Türkocağı Caddesi kısmında sebze satan H.D.’nin tezgahının altından bebek ağlaması duyuldu. Oraya bakan pazarcılar, kanlı bir şalvar içinde erkek bebek ile karşılaştı ve 112 Acil Servis ile polisi aradı.

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Kısa süre önce doğduğu belirlenen bebek, Tire Devlet Hastanesi’ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.