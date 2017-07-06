Pazar günü Maltepe’de: CHP, ‘Adalet Mitingi’ne 1.5 milyon kişiyi bekliyor

CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından İstanbul’da yapacağı ‘Adalet Mitingi’ne 1.5 milyon kişiyi beklediklerini duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

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Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderlik ettiği ‘Adalet Yürüyüşü’ 22’nci gününü geride bırakırken, Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

‘ÖDP’den Saadet’e…’

Partinin il başkanı Cemal Canpolat, yapılacak mitinge dair bilgi verdi.

Şimdiye dek 11 bin STK’ya, meslek odası, siyasi parti ve derneğe davetiye gönderdiklerini, farklı dünya görüşlerine sahip ancak ‘adalet’ isteyen birçok siyasi partinin mitinge katılacaklarını ilettiğini anlatan Canpolat, “DİSK, KESK’e bağlı yüzlerce yapı katılacak öte yandan ÖDP’den Saadet Partisi’ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak” dedi.

Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini duyurdu. Miting için 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde sahne kurulacak.

1,5 milyon kişi bekleniyor

CHP’li başkan, kentin 958 mahallesinden Maltepe’ye yaklaşık üç bin aracın kaldırılacağı bilgisini vererek, “Bu alanda en az 1,5 milyon yurttaşımız olacak, alana giriş 17.00 itibariyle başlayacak. Alanda deniz yolu dahil olmak üzere dört farklı yerlerde arama noktaları olacak” diye konuştu.

Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun miting öncesi programını da şu sözlerle anlattı: “Genel başkanımız 7 Temmuz Cuma saat 09.00’da Gebze’de yürüyüşe başlayacak, 11.30’da Çayırova’dan geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak. 8 Temmuz Cumartesi günü 07.00’de yürüyüş başlayacak. Pendik’te öğlen molası gerçekleşecek. 8 Temmuz günü yürüyüş sonlanacaktır. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun 9 Temmuz 17.00’de Maltepe’de kendini bekleyen milyonlarla buluşacak.”

Canpolat, ‘provokasyonu engellemek için her türlü önlemin alındığını’ belirterek emniyete teşekkür ederken, valilikle herhangi bir sorun yaşamadıklarını, koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.