Pazar günü İstanbul’a kar yağışı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar günü İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada, İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgarın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü düşeceği belirtildi.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece kar yağışı beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, sıfır derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Yedi bin personel görev yapacak

İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel ile görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4023 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

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Buzlanmaya erken tespit

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Üst geçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.