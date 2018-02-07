Payzın, işten atıldıktan sonra geri döndüğü yönündeki iddialara yanıt verdi: Doğru değil

CNN Türk sunucusu Şirin Payzın, hakkında çıkan ‘Cumhurbaşkanlığı sizden rahatsız’ diye asılsız bir ihbarla işten atıldıktan sonra geri dönmesine ilişkin komplo iddialarına yanıt verdi: “İddialar gerçekleri yansıtmıyor. İşimizi yapmaya devam ediyoruz.”

Şirin Payzın’ın CNN Türk’ten bir komplo sonucunda işten çıkarılıp Cumhurbaşkanlığı ile yürüttüğü temaslar sonucunda geri döndüğüne ilişkin kulis bilgileri önceki hafta yazılmıştı. Sözcü’den Can Ataklı’nın kaleme aldığı kulis yazısında, Payzın’a kumpas kuranların adlarının H.F. ve H.Ç. olduğu iddia edilmişti.

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Twitter hesabından konuya ilişki bir açıklama yapan Hande Fırat, şöyle yazmıştı: “Son günlerde bazı internet sitelerine yazdırılan ve bazı köşe yazarlarının kaleme aldığı şahsımla ilgili iddialar tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Bu kasıtlı iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlardır. Zaman gerçekleri ortaya çıkarır.”

Fırat’ın ardından bir açıklama da Doğan TV ve Posta gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik’ten gelmişti: “Bazı dedikodu yazarlarınca şahsımla ilgili olarak ortaya atılanların tamamı yalan ve bütünüyle hayal ürünüdür. İddia edildiği gibi CNN Türk programcısı Şirin Payzın’ın işten çıkarılması ya da kendisiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulması yönünde hiçbir girişimim olmamıştır. 1992 yılından bu yana Doğan Grubu’nda çalışıyorum ve yöneticilik yapıyorum. Hiç kimseyi işten atmadım ya da atılması için talepte bulunmadım. İddia edilen ve yazılıp çizilenlerin tamamı çirkin birer iftiradır.”

Son açıklamaysa iddiaların odağındaki Şirin Payzın’dan geldi. Kişisel Twitter hesabından dün akşam konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Payzın, “Ne Oluyor’ programı hakkında ortaya atılan iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ne iddialara adı karıştırılmaya çalışılan meslektaşlarımızın, ne de siyasetçilerin konuya dahli var. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz” diye yazdı.