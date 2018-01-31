‘Payzın çelişkisi’nde söz Hande Fırat’ta: Bu iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlar

Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, kanalın programcısı Şirin Payzın’ın ‘Cumhurbaşkanlığı sizden rahatsız’ diye asılsız bir ihbarla işten atıldıktan sonra geri dönmesine ilişkin iddiayla ilgili “Bu kasıtlı iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlardır” dedi.

Şirin Payzın’ın CNN Türk’ten bir komplo sonucunda işten çıkarılıp Cumhurbaşkanlığı ile yürüttüğü temaslar sonucunda geri döndüğüne ilişkin kulis bilgileri geçen hafta yazılmış ve Doğan Grubu’ndan yalanlama yapılmamıştı.

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Sözcü ve Korkusuz yazarı Can Ataklı önceki günkü yazısında, Payzın’ın kovulmasına ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Payzın’ın programına konuk edilmesiyle başladığını yazmış, Payzın’ı arayan Aktaş’ın sarayın sorduğu sorulardan rahatsız olduğunu belirterek “Üzülüyorum ama artık çalışmayacağız” dediğini aktarmıştı.

Yazıda, Doğan Grubu yönetim katını saraydan gelen bilgilerle manipüle eden H.Ç ve H.F adlı iki isimden söz edilmişti.

Ataklı dünkü yazısında, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın kendisine “Kanıtlansın, basın kartımı imha ederim” dediğini aktarmıştı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Hande Fırat, şöyle yazdı: “Son günlerde bazı internet sitelerine yazdırılan ve bazı köşe yazarlarının kaleme aldığı şahsımla ilgili iddialar tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Bu kasıtlı iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlardır. Zaman gerçekleri ortaya çıkarır.”