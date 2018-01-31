‘Payzın çelişkisi’nde söz Hakan Çelik’te: Tamamı yalan ve bütünüyle hayal ürünü

Posta gazetesi Ankara temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hakan Çelik, kanalın programcısı Şirin Payzın’ın ‘Cumhurbaşkanlığı sizden rahatsız’ diye asılsız bir ihbarla işten atıldıktan sonra geri dönmesine ilişkin iddianın ‘hayal ürünü’ olduğunu söyledi.

Şirin Payzın’ın CNN Türk’ten bir komplo sonucunda işten çıkarılıp Cumhurbaşkanlığı ile yürüttüğü temaslar sonucunda geri döndüğüne ilişkin kulis bilgileri geçen hafta yazılmış ve Doğan Grubu’ndan yalanlama yapılmamıştı.

Sözcü ve Korkusuz yazarı Can Ataklı önceki günkü yazısında, Payzın’ın kovulmasına ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Payzın’ın programına konuk edilmesiyle başladığını yazmış, Payzın’ı arayan CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın sarayın sorduğu sorulardan rahatsız olduğunu belirterek “Üzülüyorum ama artık çalışmayacağız” dediğini aktarmıştı.

Yazıda, Doğan Grubu yönetim katını saraydan gelen bilgilerle manipüle eden H.Ç ve H.F adlı iki isimden söz edilmişti.

Ataklı dünkü yazısında, Aktaş’ın kendisine “Kanıtlansın, basın kartımı imha ederim” dediğini aktarmıştı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Hakan Çelik, şöyle yazdı: “Bazı dedikodu yazarlarınca şahsımla ilgili olarak ortaya atılanların tamamı yalan ve bütünüyle hayal ürünüdür. İddia edildiği gibi CNN Türk programcısı Şirin Payzın’ın işten çıkarılması ya da kendisiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulması yönünde hiçbir girişimim olmamıştır. 1992 yılından bu yana Doğan Grubu’nda çalışıyorum ve yöneticilik yapıyorum. Hiç kimseyi işten atmadım ya da atılması için talepte bulunmadım. İddia edilen ve yazılıp çizilenlerin tamamı çirkin birer iftiradır.”