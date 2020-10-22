PayPal kendi ağı içinde kripto paralarla alım satım yapılmasına izin verecek

ABD’li online ödeme sistemi şirketi PayPal Holdings kripto para piyasasına girerek, şirketin online cüzdanlarıyla müşterilerinin bitcoin ve diğer sanal paraları alıp satmalarına ve elde tutmalarına olanak sağlayacak.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıklamasına göre, PayPal müşterileri 2021 başından itibaren kripto paraları kullanarak şirket ağındaki 26 milyon satıcıdan alışveriş yapabilecek.

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PayPal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dan Schulman, şirketin bu hizmetle sanal paraların küresel çapta kullanımını teşvik etmeyi ve merkez bankalarıyla şirketlerin geliştirecekleri yeni dijital paralar için kendi ağını hazır hale getirmeyi umduğunu açıkladı.

ABD’de hesabı bulanan müşteriler PayPal cüzdanlarındaki kripto paralarla gelecek haftalarda alım satım yapıp mevduat tutabilecekler. Şirket, bu hizmeti iştiraki Venmo için ve diğer ülkeler için 2021’in ilk yarısında devreye sokmayı planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, kripto para ödemeleri ABD doları gibi itibari paralar kullanılarak yapılacak. Yani satıcılar ödemeleri sanal paralar ile almayacak.

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Kripto paralar, oynaklıkları dolayısıyla her ne kadar spekülatörler için çekici olsa da, satıcılar ve müşteriler için çok daha az cezbedici durumda. Diğer ana akım ödeme sistemlerine göre, kripto para işlemleri daha yavaş ve maliyetli.