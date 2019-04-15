PayPal direktörü: Bitcoin riskli ama 10 yılda 1 milyon doları da aşabilir

Online ödemeler devi PayPal’ın direktörlerinden Wences Casares, Bitcoin’in riskli bir yatırım olduğunu, fakat fiyatının yedi ila 10 yıl içinde 1 milyon doları aşabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cryptocurrency News’in haberine göre aynı zamanda kripto varlık saklama şirketi Xapo’nun da CEO’su olan Casares, Ikigai Asset Management’ın araştırma platformu için yazdığı makalede Bitcoin’e hiç yatırım yapmamanın da ‘adeta sorumsuzluk’ olacağını belirtti: “10 milyon dolarlık bir portföy Bitcoine en fazla 100 bin dolar yatırım yapmalıdır. Bitcoin başarısız olursa bu portföy 3-5 yılda değerinin en çok yüzde 1.0’ini kaybetmiş olur. Bu bir çok fonun kaldırabileceği bir oran. Ancak Bitcoin başarılı olursa 7 ila 10 yıl içinde yatırılan 100 bin dolar, 25 milyon dolara yükselebilir. Yani başlangıçtaki portföyü iki katından fazla artırabilir.”

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Casares, 60 milyon kullanıcının Bitcoin üzerinde her gün 1 milyar dolarlık işlem yaptığını ve bu nedenle Bitcoin’in başarı şansının yüksek olduğuna işaret etti.

Bitcoin kullanıcı sayısı ile fiyat arasında bir ilişki bulduğunu öne süren Casares, 1 milyon dolarlık fiyat tahminini şöyle açıkladı:“Zaman içinde Bitcoin fiyatının ‘7000 dolar x bitcoin kullanıcı sayısı’ çevresinde döndüğünü fark ettim. Yani bu sabit değer değişmezse ve dünya üzerinde Bitcoin sahibi olan kişi sayısı 3 milyara yükselirse Bitcoin’in piyasa değeri (7000 dolar x 3 milyar’dan) 21 trilyon dolara ulaşabilir.”

Bir başka deyişle Bitcoin programı sadece 21 milyon adet Bitcoin üretilmesine izin verdiği için, piyasa değeri 21 trilyona ulaşırsa bir Bitcoin fiyatı da 1 milyon dolara ulaşmış oluyor.

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Her gün 1 milyon kişi daha Bitcoin alıyor

Casares bugünkü hızla her gün yeni 1 milyon kullanıcının Bitcoin sahibi olduğunu hatırlattı. Bitcoin gibi henüz yeni ortaya çıkan bir varlığa yatırım yapmanın riskli olduğunu anlatan Casares, ilgilenenlerin Bitcoin’e kaybetmeyi kaldırabileceğinden fazla yatırım yapmaması gerektiğini vurguladı.

Rezerv para olamaz, alternatif olur

Bitcoin’in 10 yıldır merkeziyetsiz bir şekilde madenciler, yazılım geliştiricileri ve kullanıcılar ile çalıştığını hatırlatan Casares, Bitcoin’in başarılı olması halinde ABD Doları gibi rezerv paraların yerini almayacağını, onların üzerinde bir alternatif olarak kullanacağını düşündüğünü aktardı.