Paylaşılamayan ‘Tombulacık Halime’m’ türküsü Devrek’e tescillendi

TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, Bolu yöresine ait olduğu öne sürülen ‘Tombulacık Halimem’ türküsünün kökeninin Zonguldak’ın Devrek ilçesine ait olduğunu kararlaştırdı.

Torun İrfan Baltacı, anneannesi Halime Subaşı ile dedesinin fotoğraflarını gösterdi.

(Fotoğraf: DHA)

Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), ‘Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halimem’ türküsünün Devrek ilçesine ait türkü olduğu yönünde TRT’ye itirazda bulunmuştu.

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TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, ROSAK Başkanı İbrahim Tığ’ın sunduğu belgeleri de inceleyerek türkünün Devrek’e ait olduğunu belirledi.

Tığ, türkünün sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde ‘Deli Mehmet’ lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından eşi ölen iki çocuklu Halime Subaşı’na duyduğu aşkı anlatmak amacıyla yazıldığı belirtildi.

Bu sözlerin 1946 ‘da bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlarda yer aldığını anlatan Tığ, 10 Ekim 2010 tarihinde Halime Subaşı’nın kızı Nezire Terzi ile yaptığı görüşmeyle türkünün kendi yörelerine ait olduğunu belgelediğini dile getirdi.

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Tığ şöyle konuştu: “Nezire hanım bana ‘Ben o türküden nefret ediyorum. Annemin adını kötü anlatıyor bu türkü. Annemin adının böyle bir türküyle anılmasını istemiyorum. Ne zaman radyoda, televizyonda söylense hemen kapattırıyorum. Deli Mehmet, babam ölünce iki çocuğuyla dul kalan anneme âşık olmuş’ dedi. Biz de diğer belgeleri toparladık ve kurula başvurduk. Onlar da bizi haklı buldu. Değerlerimiz olan türküleri yaşatamaya çalışıyoruz.”

Tığ, Halime Subaşı’nın torunlarının bugün Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşadığını dile getirdi.